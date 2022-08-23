Подгорица, 23 августа 2022, 21:43 — REGNUM Новый политический кризис, который начался в Черногории после того, как парламент отправил в отставку правительство премьер-министра Дритана Абазовича, по всей видимости разрешится проведением новых выборов. Такое мнение высказал ИА REGNUM председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии Любомир Радинович.

Черногория
Черногория
Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 20 августа депутаты черногорского парламента вынесли вотум недоверия правительству Черногории во главе с Абазовичем. Голосование инициировала Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича совместно с партиями-союзниками. Абазович полагает, что его правительство было отправлено в отставку из-за подписания базового соглашения с Сербской православной церковью, а также из-за борьбы с коррупцией и криминалом, которую оно затеяло.

По словам эксперта, Запад намного сильнее контролирует ситуацию в Черногории, чем этого хотелось бы самим черногорцам. Поэтому внутри так называемой «коалиции победителей», которая по итогам выборов 2020 года сформировала парламентское большинство, очевидно, есть люди, на которых Запад всегда может положиться, отметил Радинович.

«При таком раскладе сил повторные выборы в октябре или ноябре кажутся единственным реальным решением», — заявил Радинович.

При этом эксперт добавил, что чрезвычайно сложно предугадать результаты этих выборов.

Я вряд ли могу дистанцироваться и сделать нейтральный прогноз, так как я поддерживаю те политические силы в Черногории, которые выступают за сотрудничество с Сербией и Россией. Поэтому мне хотелось бы, чтобы они, как единственные носители идеи суверенной Черногории, получили такое количество голосов, которое позволило бы им управлять государством, независимо от каких-то политических коалиций. Но я не верю, что это реально. Когти Запада, особенно после вступления Черногории в НАТО, такие могучие, что они всегда найдут достаточно политиков, которые станут проводниками их интересов. Не исключено, что в результате выборов будет сформировано правительство, которое будет похоже по структуре на то, которое было создано в 2020 году. Но просербские политические силы не будут самостоятельно управлять Черногорией, пока в мире не произойдут глобальные перемены, и Черногория не вернется к себе и к своим корням.
Любомир Радинович