Подгорица, , 21:43 — REGNUM Новый политический кризис, который начался в Черногории после того, как парламент отправил в отставку правительство премьер-министра Дритана Абазовича, по всей видимости разрешится проведением новых выборов. Такое мнение высказал ИА REGNUM председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии Любомир Радинович.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 20 августа депутаты черногорского парламента вынесли вотум недоверия правительству Черногории во главе с Абазовичем. Голосование инициировала Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича совместно с партиями-союзниками. Абазович полагает, что его правительство было отправлено в отставку из-за подписания базового соглашения с Сербской православной церковью, а также из-за борьбы с коррупцией и криминалом, которую оно затеяло.

По словам эксперта, Запад намного сильнее контролирует ситуацию в Черногории, чем этого хотелось бы самим черногорцам. Поэтому внутри так называемой «коалиции победителей», которая по итогам выборов 2020 года сформировала парламентское большинство, очевидно, есть люди, на которых Запад всегда может положиться, отметил Радинович.

«При таком раскладе сил повторные выборы в октябре или ноябре кажутся единственным реальным решением», — заявил Радинович.

При этом эксперт добавил, что чрезвычайно сложно предугадать результаты этих выборов.