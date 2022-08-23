Рим, , 21:03 — REGNUM Младшеклассникам в итальянских школах нужно вновь начать ставить отметки, с таким предложением 23 августа выступила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

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Система оценок в младших классах была ранее отменена, чтобы не наносить детям «психологические травмы».

Среди других предложений Мелони в сфере образования было резкое повышение размера стипендий, а также зарплат преподавателей.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.