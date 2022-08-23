Сеул, 23 августа, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Южнокорейский издатель Nexon опубликовал новый ролик, посвященный ранее анонсированной игре The First Descendant. Информация об этом появилась 23 августа на странице проекта в Twitter.

Скриншот из трейлера игры The First Descendant

В новом ролике компания показала основных героев игры, их способности, элементы сражения, а также различных монстров, с которыми предстоит сражаться игроку. Проект будет работать на игровом движке Unreal Engine 5. Также разработчик анонсировал бета-тестирование, которое пройдет с 20 по 26 октября 2022 года.

Напомним, что The First Descendant — это ролевая игра, в которой игроку предстоит сражаться с инопланетянами, чтобы защитить Землю от порабощения. Проект будет доступен на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X.