Токио, 23 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Японская студия Nintendo раскроет новые подробности игр Splatoon 3 и Harvestella в рамках прямой трансляции Nintendo Treehouse: Live. Заявление об этом компания сделала 23 августа на своей странице в Twitter.

Пресс-служба Nintendo Nintendo Switch OLED

Мероприятие пройдет 25 августа 2022 года в 17:30 по московскому времени. По словам представителей студии, на шоу покажут новый однопользовательский режим игры Splatoon 3 и впервые можно будет увидеть геймплей предстоящей игры Harvestella.

Напомним, что Harvestella — это однопользовательская ролевая игра, релиз которой запланирован на 4 ноября 2022 года. Игроку предстоит взять на себя управление героем по имени Эйн, чтобы остановить «Сезон Смерти», который уничтожает посевы на полях и не дает жителям спокойно выходить на улицу.