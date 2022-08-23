Рим, , 20:58 — REGNUM Чтобы найти средства для помощи гражданам, страдающим от роста энерготарифов, нужно забрать «сверхприбыли» у компаний, которые получили их «спекулятивным образом» в ходе нынешнего кризиса, заявил 23 августа лидер итальянского популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Goverino.it

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По расчетам экс-премьера Италии, речь может идти о 9 млрд евро.

Также Конте вновь предложил оказать помощь страдающим от кризиса гражданам, обнулив НДС на товары первой необходимости.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.

25 сентября в Италии пройдут досрочные парламентские выборы.