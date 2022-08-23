Ижевск, 23 августа, 2022, 20:56 — ИА Регнум. По факту ДТП, которое произошло в Малопургинском районе 21 августа, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии в своем telegram-канале.

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Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. «За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — подчеркнули в управлении.

ИА REGNUM напоминает, ДТП произошло днем 21 августа на 138 км автодороги Елабуга — Пермь. Водитель автомобиля ГАЗ из-за несоблюдения безопасной дистанции въехал во впереди идущий автомобиль ВАЗ-2121. После столкновения ВАЗ вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. В результате на месте происшествия от полученных травм скончалась 29-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ, водитель и семилетняя девочка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже ребенок скончался в больнице.