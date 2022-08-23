Москва, 23 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Российский разработчик Mundfish опубликовал новые скриншоты ранее анонсированной игры Atomic Heart. Изображения появились на официальном сайте проекта 23 августа.

Студия показала такие элементы интерфейса, как слоты для оружия, карту и различные рецепты для создания предметов. Других подробностей разработчик не раскрыл.

Скриншот с сайта игры Atomic Heart

Напомним, что Atomic Heart — это однопользовательский шутер от первого лица. Действие игры происходит в альтернативном СССР, а игроку предстоит исследовать предприятия, захваченные восставшими роботами.