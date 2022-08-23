Рим, 23 августа, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Антироссийские санкции — первые в истории, которые идут на пользу экономике, оказавшейся «под санкциями», заявил 23 августа лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Arlington National Cemetery Маттео Сальвини

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

По замыслу западных политиков, санкции должны были убедить Россию остановить военную спецоперацию, в действительности же ничего подобного не происходит, напротив, у Москвы все больше средств для реализации своих задач, отметил политик.

«Предлагаю оценить степень «полезности» этого инструмента», — добавил Сальвини.