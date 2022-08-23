Салехард, 23 августа, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов положительно оценил перспективы нефтегазовой отрасли в регионе. Об этом сообщает «Ямал 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Нового Самотлора не будет, не секрет. Но сегодня «Ноябрьскнефтегаз» чувствует себя очень уверенно. По экономике в рейтинге по эффективности добычи внутри «Газпром Нефти» Ноябрьская зона — самая эффективная. Когда мы обсуждали санкции с коллегами — в смысле, если будете задвижку закрывать, где это будет происходить – мне сказали, что Ноябрьск в последнюю очередь», - заявил глава региона.

Дмитрий Артюхов отметил, что в Ноябрьской зоне добыча самая эффективная. Последние три года прирост по вводу новых скважин составил порядка 25-30%,.

«Добыча растущая, на следующий год будет не меньше, чем в этом году, поэтому перспективы у нас положительные», — в свою очередь отметил руководитель сектора потенциала и моделирования «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Артём Червяк.

Ранее департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО сообщал, что в регионе в 2022 году планируется добыть 602 млрд кубометров газа и 38,2 млн тонн нефти. В первом полугодии добыча газа на Ямале была зафиксирована на уровне 289 млрд кубометров, или 47% годового плана. Нефти за данный период было добыто 18 млн тонн нефти, или тоже 47% годового плана.