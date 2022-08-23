Рим, , 20:49 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла 23 августа по предложению МИД подписал декреты о лишении государственных наград ряда российских чиновников и предпринимателей.

Герман Греф Roscongress.org

«За несоответствие званию» наград лишены заместители министра иностранных дел Александр Грушко и Евгений Иванов, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, глава Сбербанка Герман Греф, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава «Газпромнефти» Александр Дюков, президент РСПП Александр Шохин и предприниматель Андрей Мельниченко.

Ранее государственных наград Италии также были лишены премьер-министр России Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.