Рим, 23 августа, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла 23 августа по предложению МИД подписал декреты о лишении государственных наград ряда российских чиновников и предпринимателей.

Roscongress.org Герман Греф

«За несоответствие званию» наград лишенызаместители министра иностранных дел Александр Грушко и Евгений Иванов, вице-спикерГосдумы Алексей Гордеев, главаСбербанка Герман Греф, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава«Газпромнефти» Александр Дюков, президент РСПП Александр Шохин ипредприниматель Андрей Мельниченко.

Ранее государственных наград Италии также были лишены премьер-министр России Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.