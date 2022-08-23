Кунашак, Челябинская область, 23 августа, 2022, 20:44 — ИА Регнум. В Челябинской области у жителя Кунашакского района изъяли почти полтора килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Полицейским гражданин пояснил, что собрал растительный наркотик и хранил его для личного употребления. Теперь ему грозит десять лет колонии. Пока задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Добавим, за январь–июль в Челябинской области было выявлено 143 лица, причастных к незаконному обороту наркотиков.