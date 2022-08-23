Рим, , 20:47 — REGNUM Государственных наград лишил итальянский президент Серджо Маттарелла десять граждан России, сообщает Gazzetta Ufficiale.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Наград лишены, в том числе, заместители российского министра иностранных дел Александр Грушко и Евгений Иванов, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава РСПП Александр Шохин, гендиректор РЖД Олег Белозёров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так, Грушко лишили звания Великого офицера ордена. Указы на эту тему итальянский президент подписал 8 августа с формулировкой «по соображениям недостойности».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Италии в День Победы отобрал ордена у Мишустина и Костина