София, 23 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Болгария планирует осуществить регулярные масштабные закупки природного газа в Саудовской Аравии. Об этом 23 августа со ссылкой на заявление действующего болгарского министра иностранных дел Николая Милкова сообщает софийская газета «Факты».

С королём Саудовской Аравии, 1945

Накануне, 22 августа, в ходе своей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия Халилом бин Камалем Факихом Милков обсудил двустороннее сотрудничество Софии и Эр-Рияда в энергетической сфере.

Николай Милков «Мы достигли предварительной договоренности о возможности поставок в Болгарию арабского голубого топлива.

Предполагается, что в ближайшее время соответствующий вопрос будет рассмотрен на уровне правительств двух государств.

Напомним, ранее правительство Болгарии констатировало, что запасов газа в стране может хватить до октября.