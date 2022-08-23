Сочи, Краснодарский край, , 20:42 — REGNUM В Краснодарском крае по делу об убийстве 30-летней жительницы Сочи на кладбище задержан иностранец. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СК России 23 августа.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Тело женщины было обнаружено на Адлерском районном кладбище. Со слов предполагаемого убийцы, он познакомился со своей будущей жертвой днём 20 августа 2022 года на кладбище, где жительница Сочи посещала могилу родственницы. Женщина согласилась употребить с мужчиной спиртное. Затем между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил потерпевшую.

Мужчина скрылся с места происшествия, похитив банковскую карту погибшей, которой пытался расплатиться в одном из магазинов Сочи. Этот эпизод следователи изучат в рамках расследования уголовного дела.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об аресте подозреваемого.