Донецк, , 20:40 — REGNUM Министерство иностранных дел ДНР призывает международные гуманитарные миссии вернуться на территорию республики для добросовестного выполнения своих мандатов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 августа в телеграм-канале ведомства.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД ДНР отмечают, что сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека и других агентств ООН покинули территорию Донбасса в период массированных обстрелов и до сих пор не вернулись.

«Данное обстоятельство сделало невозможным фиксирование картины обстрела со стороны киевского режима для дальнейшего включения фактов преступления в итоговые отчеты международных организаций», — говорится в заявлении.

В министерстве также указали, что в Донбассе с каждым днём растёт количество освобождённых населённых пунктов, а с ним и число людей, испытывающих нужду в гуманитарной поддержке, в связи с чем требуется нарастить объёмы гуманитарной помощи населению.

«Мы призываем все аккредитованные на территории республики международные миссии в ближайшее время вернуться в ДНР и приступить к выполнению задач согласно их мандатам. В первую очередь речь идёт о соблюдении положений гуманитарного права и обеспечении помощи нуждающемуся в этом населению», — отметили в МИД ДНР.

В заявлении также подчёркнуто, что острую актуальность имеет вопрос поиска без вести пропавших. В связи с этим ведомство призвало Международный Комитет Красного Креста «не выдвигать ультимативные требования к властям республики, а незамедлительно приступить к выполнению имеющихся у представителей данной организации обязательств по этому направлению в соответствии с международным правом и законодательством ДНР».