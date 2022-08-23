Нур-Султан, , 21:51 — REGNUM Посол киевского режима Пётр Врублевский продемонстрировал себя во всей красе, призывая «убивать как можно больше русских». Об этом 23 августа пишет казахский политолог Марат Шибутов в своём телеграм-канале.

«Разоблачим и уничтожим провокаторов и распространителей панических слухов» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он не только показал себя никудышным дипломатом, но и как человек видимо просто дурак. Видимо на уровне посла в Германии, который публично назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой», — подчёркивает эксперт.

Аналитик акцентировал внимание на том, что министерство иностранных дел Казахстана подозревало о низком уровне дипломатов киевского режима.

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«И не зря подозревал — нам прислали идиота, который даже не понимает простой истины, сформулированной еще Талейраном — «язык нужен дипломату, чтобы скрывать свои мысли», — добавил он.

По словам Шибутова, люди с готтентотской моралью недовольны тем, что Ассамблея народа Казахстана публично осудила Петра Врублевского за его призывы к национальным чисткам.

Политолог отметил, что если не будет опровержения слов посла, то это будет означать, что официальная политика киевского режима фактически поддерживает идеи нацизма.

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«Но возьмем другие примеры — вдруг завтра посол Индии скажет — надо убивать мусульман, посол США скажет убивать афганцев, посол Саудовской Аравии скажет — надо убивать шиитов, посол Израиля скажет убивать арабов, а кто-то скажет, что надо убивать казахов. Приятно ли будет жить в таком мире? А самое главное, будет ли в нем жить безопасно?», — задаётся вопросом эксперт.

Подводя итог, Марат Шибутов подчеркнул, что именно поэтому необходимо пресекать на корню подобные высказывания.

«Иначе придется жить в ситуации «или ты, или тебя», а у Казахстана на этой планете не самые большие батальоны», — констатирует он.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором посол Пётр Врублевский в интервью казахскому блогеру заявил о стремлении киевского режима «убить как можно больше русских». В Следственном комитете России пообещали в скором времени дать правовую оценку словам бандеровского дипломата, фактически озвучившего призывы к чисткам по национальному признаку.