23 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Запад не признает «отделения частей», а также «референдумов» на освобожденных от нацистов территориях бывшей УССР.

Оксана Переможенко, , 21:18 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не признает «отделения частей», а также «референдумов» на освобожденных от нацистов территориях бывшей УССР. Таким образом 23 августа на так называемом саммите «Крымская платформа» (организован киевским режимом) немецкий канцлер прокомментировал российскую спецоперацию на территории бывшей УССР

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все такие меры (против «целостности» бывшей УССР — О. П.) также не будут допускать переговорного решения», — отметил он.

Глава правительства ФРГ также пообещал России «ещё невиданных по масштабам санкций», а киевскому режиму Шольц пообещал финансовую и военную помощь.

Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что России безразлично мнение Запада на этот счет, — на Западе свет клином не сошелся. Пусть Запад лучше беспокоится об энергоресурсах, добавили иные.

«Мы выразим озабоченность на его не признание», — иронизирует Ольга К.

«Отключим газ…» — добавил Goryn Gorynych.

«Кто-нибудь передал бы Шольцу, что нам плевать, что они там признают или нет», — отметила Татьяна.

«Ну, значит, так и будете газ по 3-4 тысячи покупать…» — пишет SilverShaman.

«Смотри-ка, инициативный какой. И за всех ответ держит», — с сарказмом отреагировала Olga.

«Шольц это кто? Через пару месяцев его уже никто не вспомнит», — написал Sol.

«Никогда не говори «никогда», — призвал Dima.

«Марионетка может выражать своё мнение?» — в недоумении R Z.

Шольц и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Восток зато признает…» — добавила Екатерина.

«Ну а РФ не признает потребность ЕС в энергоресурсах. Причем от этого больше последствий», — прокомментировала Prima Leta.

«Это проблемы Запада», — смеется Z0IA.

«Дождутся, что Россия и американские территории вернёт», — шутит Вячеслав.

«Вот если бы так сказал Китай, вот тогда был бы повод напрячься, а так даже и обсуждать нечего. Это даже не новость, в принципе, — популистское заявление», — отметил Александр С.

«Кого волнует мнение загнивающего Запада?» — иронизирует Елена.

«Запад — это ещё не весь мир!» — отметила Katya K.

«Зимой посмотрим», — добавила Elena.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Так Шольц и практически весь ЕС — это байденовская собачонка, пусть в Рейне моется, пока тепло. Россия освобождает и возвращает в родную гавань свои (!) русские территории! Салорейх — это 30-летняя ошибка, вызванная кастрюльным вирусом», — прокомментировал заявление канцлера ФРГ Andrey.

«То есть они признают, что присоединение таки есть и таки будет», — отметила Inga.

«Все испугались и ушли рыдать. Куда же мы без вашего одобрения? Иди турбине эту песню пой, а той ей скучно и одиноко», — пошутила «Мечты Сбываются».

«Закатываю огурчики, помидоры, ведерная кастрюля с салатом, в духовке мармелад яблочный и вдруг новость: они не признают… Беда-то какая. Надо ещё аджики побольше приготовить… Нам бы хорошей морозной зимы со снегом. Особенно приятно после принятия горячей ванны сесть на балконе, попить чай с малиной, закусить мармеладом и пофилософствовать, а чего эти придурки из Евросоюза хотят, что и кого не признают. Налить рюмочку наливки домашний и сказать: а не пошли бы они. Закрыть балкон и сказать: лепота, мороз — 30, а хорошо-то как», — смеется Tatiana.

«Главное, чтобы жителям присоединившихся территорий жилось лучше, чем при [киевском режиме]», — подчеркнула Lana A.

«Какое горе! Как же теперь жить-то?» — с сарказмом подытожил Павел.