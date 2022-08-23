Магнитогорск, Челябинская область, 23 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В Челябинской области снова увеличилось количество животных, погибших от бешенства. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Ivan Radic Моющийся кот

В Магнитогорске на улице Красноармейская погиб домашний кот. Сейчас в микрорайоне установят карантин.

С начала 2022 года на Южном Урале от бешенства погибли 45 животных. При этом в Курганской области всего два — корова и лиса.