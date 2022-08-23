Вашингтон, 23 августа 2022, 20:28 — REGNUM Дополнительная военная «помощь» в размере три миллиарда долларов будет выделена ВСУ американской стороной, сообщает 23 августа The Associated Press.
Об этом Вашингтон намерен объявить завтра, 24 августа, в день празднования киевским режимом так называемого дня независимости.
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Ранее стало известно, что Вашингтон пообещал выделить бандеровским боевикам $25,2 млн, согласно данным системы мониторинга Support Tracker.
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