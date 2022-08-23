Лесной, Свердловская область, 23 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате ДТП семь человек получили травмы. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 23 августа на дороге Нижняя Тура — Качканар. По предварительным данным, «Хёндай Соната» при совершении обгона столкнулся со встречными машинами «Лада Приора» и «Тянье Адмирал». В результате те съехали в кювет.

Водитель автомобиля «Хёндай Соната» скончался в больнице. Шесть человек выжили, но получили различные травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле–августе в Свердловской области был зафиксирован рост числа ДТП.