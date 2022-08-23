Бухарест, , 20:32 — REGNUM В Бухаресте на 67-м году жизни скончался известный румынский футболист, бывший вратарь команд «Политехника Яссы» и «Динамо Бухарест», а также сборной Румынии Йоан Буку. Об этом 23 августа сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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Отмечается, что смерть Буку наступила «по естественным причинам». Ранее он перенес несколько тяжелых заболеваний. О дате и месте похорон Буку не сообщается.

Буку начал спортивную карьеру в 1978-м году. Он защищал ворота сборной Румынии на нескольких десятках крупных международных матчей.

Тактика игры футболиста стала предметом для изучения аналитиками во многих странах мира, включая Францию, Испанию, Португалию и Россию.

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