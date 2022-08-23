Бухарест, 23 августа 2022, 20:32 — REGNUM В Бухаресте на 67-м году жизни скончался известный румынский футболист, бывший вратарь команд «Политехника Яссы» и «Динамо Бухарест», а также сборной Румынии Йоан Буку. Об этом 23 августа сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Мяч
Мяч
Pixabay.com

Отмечается, что смерть Буку наступила «по естественным причинам». Ранее он перенес несколько тяжелых заболеваний. О дате и месте похорон Буку не сообщается.

Буку начал спортивную карьеру в 1978-м году. Он защищал ворота сборной Румынии на нескольких десятках крупных международных матчей.

Тактика игры футболиста стала предметом для изучения аналитиками во многих странах мира, включая Францию, Испанию, Португалию и Россию.

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