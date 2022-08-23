Москва, , 20:14 — REGNUM Французская сторона неверно передаёт содержание и тон переговоров, которые 23 августа провёл российский министр иностранных дел Сергей Лавров с французским коллегой. Об этом говорится в опубликованном заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский дипломат указала на то, что после переговоров, касавшихся ситуации на Запорожской АЭС, «на информационных лентах иностранных СМИ замелькали сообщения, дающие искажённую трактовку его содержания».

Мария Захарова «Подаётся так, будто французская сторона чуть ли не «продавила» свою позицию».

Она напомнила, что Лавров «ясно и чётко расставил всё по своим местам». Глава МИД РФ настоятельно призвал французскую сторону «повлиять на его подопечных в Киеве, которые, полностью потеряв голову, продолжают обстреливать Запорожскую АЭС».

О миссии МАГАТЭ Лавров напомнил собеседнику из Франции, что Москва ещё 3 июня дала своё согласие на визит МАГАТЭ в город Энергодар, где находится станция. И неясно в этой связи, зачем Франция «добивается» этого согласия.

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