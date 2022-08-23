23 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 21:24 — REGNUM В телецентре «Останкино» простились с политологом и журналистом Дарьей Дугиной. С ней пришли проститься десятки коллег и друзей. Дарья была военным корреспондентом, писала и снимала репортажи на передовой и в зоне боевых действий.

Телецентр «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». Её автомобиль взорвался на Можайском шоссе возле посёлка Большие Вяземы Одинцовского района. Отец девушки, философ и общественный деятель Александр Дугин ехал следом на другом автомобиле и видел, как взорвался автомобиль его дочери.

Телецентр «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Территория телецентра, где проходила церемония прощания с Дугиной, была полностью оцеплена Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проститься с Дарьей Дугиной пришли друзья и коллеги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также у телецентра собралось множество неравнодушных к трагедии людей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.

Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Десятки людей пришли проститься с Дарьей Дугиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким погибшей. Глава государства наградил Дарью Дугину орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга посмертно.

Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Неравнодушные люди оставляли цветы у телецентра в память о Дарье Дугиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Телецентр «Останкино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дарью Дугину похоронили в Московской области. Похороны проходили в закрытом режиме, на них присутствовали только родные и близкие.