Наталья Стрельцова,
23 августа 2022, 21:24 — REGNUM В телецентре «Останкино» простились с политологом и журналистом Дарьей Дугиной. С ней пришли проститься десятки коллег и друзей. Дарья была военным корреспондентом, писала и снимала репортажи на передовой и в зоне боевых действий.
Телецентр «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». Её автомобиль взорвался на Можайском шоссе возле посёлка Большие Вяземы Одинцовского района. Отец девушки, философ и общественный деятель Александр Дугин ехал следом на другом автомобиле и видел, как взорвался автомобиль его дочери.
Телецентр «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Территория телецентра, где проходила церемония прощания с Дугиной, была полностью оцеплена
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проститься с Дарьей Дугиной пришли друзья и коллеги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Также у телецентра собралось множество неравнодушных к трагедии людей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.
Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Десятки людей пришли проститься с Дарьей Дугиной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким погибшей. Глава государства наградил Дарью Дугину орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга посмертно.
Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Неравнодушные люди оставляли цветы у телецентра в память о Дарье Дугиной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прощание с Дарьей Дигуной у телецентра «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Телецентр «Останкино»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дарью Дугину похоронили в Московской области. Похороны проходили в закрытом режиме, на них присутствовали только родные и близкие.