Ярославль, , 20:10 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев принял решение выделить квартиры всем семьям с 8 и более детьми, которые стоят в очереди на получение жилья. Об этом он сообщил на социально-экономическом форуме «Стратегия — работа на результат».

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев yarregion.ru

«Такие семьи получат жилье уже в следующем году. Мы будем расширять меры поддержки для всех многодетных семей. Конечно, бюджетные ресурсы не безграничны. Но сейчас мы делаем первый серьёзный шаг, чтобы вне зависимости от очереди, люди, у которых много детей, получали квартиры сразу», — сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме глава региона также объявил об увеличении размера ежемесячной губернаторской стипендии для одарённых детей. Они увеличиваются с тысячи до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты их педагогам и тренерам — с 10 до 20 тысяч.

Врио губернатора подчеркнул, все социально важные проекты для жителей будут продолжены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области увеличили выплаты одарённым детям и их наставникам