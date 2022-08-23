Ярославль, 23 августа 2022, 20:10 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев принял решение выделить квартиры всем семьям с 8 и более детьми, которые стоят в очереди на получение жилья. Об этом он сообщил на социально-экономическом форуме «Стратегия — работа на результат».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме глава региона также объявил об увеличении размера ежемесячной губернаторской стипендии для одарённых детей. Они увеличиваются с тысячи до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты их педагогам и тренерам — с 10 до 20 тысяч.
Врио губернатора подчеркнул, все социально важные проекты для жителей будут продолжены.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области увеличили выплаты одарённым детям и их наставникам