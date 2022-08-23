23 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Любое засвечивание на ТВ-экране позволяет раскручивать товары и услуги на электронных площадках. Подобный симбиоз можно наблюдать по телепередачам, связанным с ресторанной сферой или ремонтом помещений. Но таких форматов на ТВ, судя по всему, сегодня мало. Неудивительно, что эту волну поймали в предпринимательском сообществе, предлагающем вывести на федеральное ТВ локальные телемагазины. В будущем они смогут стать не только рекламными площадками.

Галина Смирнова, , 21:07 — REGNUM Российские производители, впрочем, как и самозанятые, реализующие созданную ими продукцию, которым не по карману реклама на большом ТВ, как известно, активно использовали привычные на тот момент иностранные цифровые агрегаторы не только для продаж, но и для рекламы (собственно, одно без другого сложно представить). На фоне санкций «продвигаться» на таковых стало проблематично и их пользователи стали переходить на альтернативные каналы, в том числе российские маркетплейсы и соцсети, которые, к слову, в конце марта, по сообщению ТАСС, столкнулись с рекордным ростом числа локальных российских продавцов после запрета Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принадлежащего корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признанной в РФ экстремистской.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

Альтернативные каналы в свою очередь воспользовались, так сказать, случаем, предлагая новым клиентам довольно выгодные условия для приземления на своих цифровых площадках: кто-то торговлю без комиссии, кто-то комиссию символическую — 1 рубль за каждый проданный товар, но при условии использования услуги экспресс-доставки, ну а кто-то решил поддержать своих клиентов-продавцов по сути оборотными средствами, увеличив частоту перечислений в месяц за проданные ими товары, некоторые же просто отменили плату за размещение товаров на собственных складах, в особенности товаров, пользующихся широким спросом, что по замыслу должно было позволить продавцам оптимизировать свои расходы на логистику и сдерживать рост цен на товары.

Рост цен Forex-seal.ru

Иными словами, с одной стороны, альтернативные площадки вершат благие дела, с другой, справедливости ради отметим, что развернулась борьба за клиента, что, конечно, не отменяет первого (благого) фактора — просто потому, что интересы всех сторон, как звёзды, в данной ситуации сошлись. То есть, с одной стороны, бизнес — есть бизнес и борьба за клиентов с помощью бонусов — вполне естественный процесс, особенно в условиях ухода иностранных продавцов и, следовательно, сокращения рекламного сегмента, а с другой — альтернативные каналы позволили насколько это было возможно сгладить переход в новую реальность как для продавцов товаров, так и для потребителей. Правда, не без помощи государства.

Эксперты из числа представителей маркетплейсов, комментировавшие тогда ТАСС взрывной рост числа локальных российских продавцов на альтернативных площадках, говорили, что все предлагаемые маркетплейсами меры будут востребованы, особенно у тех, кто сам производит товары под своими брендами, а также отмечали, что такие площадки проводят собственную политику по продвижению товаров, в то же время в той же Москве, например, можно получить субсидию на подобное продвижение. Вместе с тем со стороны продавцов-клиентов маркетплейсов звучало мнение о том, что такие площадки могли бы более активно заниматься продвижением именно отечественных товаров, то есть больше создавать преференций для них, к примеру, снижать комиссию, при этом поднимая её для иностранных брендов, предоставлять национальным продавцам бонусы в части размещения рекламы на таких площадках, тем более когда освобождается много рекламного места ввиду ухода из России зарубежных брендов.

Между тем рынок ТВ-рекламы также столкнулся с сокращением, но остается недоступным для локальных производителей и уж тем более для мелких предпринимателей. При этом любое засвечивание на ТВ-экране позволяет раскручивать ту или иную продукцию или услуги на электронных площадках. Подобный симбиоз можно, к примеру, наблюдать по известным телепередачам, связанным с ресторанной сферой или ремонтом помещений. Но подобных форматов на ТВ, судя по всему, сегодня мало. Неудивительно, что эту волну поймали в предпринимательском сообществе «Деловая Россия», где предложили, по сообщению РБК, вывести на федеральное ТВ локальные телемагазины. В частности речь идет о том, чтобы во второй мультиплекс телевещания (каналы РЕН ТВ, ТНТ, СТС, «Пятница!» и другие) были включены телемагазины, ориентированные на работу с региональными брендами. С таким предложением общественная организация обратилась в Минцифры. Причем, судя по цитате из письма, есть уже и игроки, способные занять данную нишу.

«Речь не о площадках, подобных «магазинам на диване», «списанным» с западных аналогов, а о полноценных социальных телевизионных маркетплейсах, имеющих опыт работы с субъектами, собственные базы отечественных производителей товаров народного потребления (одежда, обувь), товаров для красоты и здоровья, товаров для дома, а также команды профессиональных менеджеров и маркетологов», — приводит РБК цитату из письма «Деловой России» в Минцифры.

Данная идея, как уверяют её инициаторы, позволит предоставить доступ к телевизионной рекламе малым и средним компаниям. Более того, по словам члена комитета «Деловой России» по цифровым технологиям и инновациям в маркетинге, президента социального телемагазина Shop & Show Олега Воробьева, уход западных конкурентов показал слабость многих российских локальных брендов в конкуренции с крупными конгломератами. Равнозначных YouTube и TikTok альтернатив по широте охвата, по его мнению, сегодня в нашей стране нет. При этом разместить рекламу в прайм-тайм на федеральных каналах, по словам Воробьева, до сих пор могут себе позволить только крупные игроки с рекламными бюджетами международного уровня. Таким образом, как заключил он, национальные производители отрезаны от каналов продвижения и «теряют своих покупателей».

Как утверждает эксперт, риск закрытия до половины локальных и региональных брендов в условиях обостренной конкуренции и низкой доступности рекламы, а также отсутствия маркетинговой экспертизы и налаженной логистики, возрастает. Тогда как выделив для демонстрации продукции брендов по 2–4 часа прямых эфиров в телемагазине, можно, по его мнению, помочь продвижению до 5 тыс. брендов.

Телемагазин «Шоп Энд Шоу» Циатат из видео «Блок интерьерного покрытия «Нью-Йорк» New. «Shop and Show» (хобби)» (Shop and Show)

Судя по существующим сегодня форматам, продвигая с помощью ТВ-рекламы те или иные товары, телемагазин может стать посредником при их продаже на тех же маркетплейсах или в собственных приложениях производителей. В случае же поддержки и реализации идеи у маркетплейсов может появиться конкурент, возможно, в будущем способный выступать не только в качестве рекламной площадки.