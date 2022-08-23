Москва, 23 августа, 2022, 20:03 — ИА Регнум. После начала спецоперации на территории бывшей УССР весь Запад объединился против России. Об этом 23 августа заявил военный корреспондент Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Запад консолидируется. Мы слышали разные оценки, что Германия не будет поставлять оружие, это не так — будет поставлять (киевскому режиму — прим. ИА REGNUM). Сегодня весь Запад против нас», — сказал Коротченко.

Однако это обстоятельство не должно пугать Россию, поскольку она выстоит в этом противостоянии, отметил военный эксперт.