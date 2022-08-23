Москва, , 20:01 — REGNUM В нынешней ситуации необходима «публичная артикуляция незаинтересованности России вести существенные переговоры с террористами и нацистами», написал 23 августа в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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Сейчас киевский режим требует от России «уйти» с Запорожской АЭС, угрожает «забрать Крым», «не дать заморозить линию фронта», все это происходит на фоне убийства Дарьи Дугиной, попытки убийства Дениса Пушилина, терактов на освобожденных территориях и обстрелов Донецка и Энергодара, напомнил эксперт.

«Очевидно, что Россию будут пытаться путем ядерного шантажа и терроризма пытаться вынудить к каким-то уступкам, например, к созданию «демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС под контролем МАГАТЭ» и т.д. При этом вполне очевидно, что никаких перспектив переговоры с нацистской шайкой не имеют», — отметил Рожин.

Нужно официально расширить цели спецоперации и прямо сказать, что переговоров с террористами не будет, это позволит прекратить спекуляции, добавил эксперт.