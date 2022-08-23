Рим, , 20:00 — REGNUM В Италии военнослужащая США, проходящая службу на базе НАТО в Авиано, насмерть сбила своим автомобилем 15-летнего местного подростка, сообщает 23 августа канал Rai News 24.

Убийство mosaic36

На данный момент известно, что 20-летняя американская военнослужащая управляла автомашиной в пьяном состоянии.

По данным полиции, содержание алкоголя в её крови в четыре раза превышало допустимый уровень.

Итальянские СМИ отмечают, что несмотря на большой резонанс этого происшествия в Италии, виновница смертельного ДТП предстанет перед американским судом и может быть полностью оправдана.

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