Москва, , 19:58 — REGNUM Жителям подконтрольных Киеву территорий лучше всего прятаться от мобилизации. Об этом 23 августа заявил военный корреспондент Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, киевский режим не бережет личный состав его вооруженных формирований и готов жертвовать ими ради сиюминутной личной выгоды.

«А что касается несколько волн мобилизации — люди понимают, что они пушечное мясо. Поэтому мой совет тем, кого хотят мобилизовать на [бывш. УССР] — избегайте мобилизации, прячьтесь и ждите, когда на всей территории [бывш. УССР] будет развиваться российский флаг», — сказал Коротченко.

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