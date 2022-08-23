Москва, 23 августа, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Жителям подконтрольных Киеву территорий лучше всего прятаться от мобилизации. Об этом 23 августа заявил военный корреспондент Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

По его словам, киевский режим не бережет личный состав его вооруженных формирований и готов жертвовать ими ради сиюминутной личной выгоды.

«А что касается нескольких волн мобилизации — люди понимают, что они пушечное мясо. Поэтому мой совет тем, кого хотят мобилизовать на [территории бывш. УССР], — избегайте мобилизации, прячьтесь и ждите, когда на всей территории [бывш. УССР] будет развиваться российский флаг», — сказал Коротченко.