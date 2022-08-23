Ханты-Мансийск, , 19:52 — REGNUM В Югре исполнение бюджета по доходам по состоянию на середину августа составило 80,7%. Об этом сообщает департамент финансов ХМАО.

Бюджет

В бюджет Ханты-Мансийского автономного округа поступило доходов в сумме 216,5 млрд рублей, при годовом плане на 2022 год 268,4 млрд рублей. Основные поступления в бюджет пришлись на налоги на имущество организаций и на их прибыль.

Расходы бюджета ХМАО по состоянию на указанную дату составили 174,3 млн рублей, или 57% к годовому плану.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты ХМАО в ноябре 2021 года утвердили бюджет региона на 2022 год с доходами 251,9 млрд рублей, расходы — 285,4 млрд рублей, дефицит — 33,5 млрд рублей.

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