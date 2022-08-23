Николаев, Украина, 23 августа, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Росси начали наступление на Николаев и Очаков, сообщил 23 августа в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

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Бойцы, находящиеся на передовой, давно этого ждали, добавил военкор.

«Знаете, что в первую очередь спрашивают наши парни на передовой, увидев журналистов? «Что в тылу, новые подразделения на марше есть?». Новые подразделения — это к наступлению», — отмечал Сапоньков ранее.