Анкара, 23 августа 2022, 19:47 — REGNUM Турция предоставила киевскому нацистскому режиму бронеавтомобили с противоминной защитой Kirpi, сообщает 23 августа издание Defense News со ссылкой на неназванный источник в турецком правительстве.
Уточняется, что речь идёт о 50 бронеавтомобилях этого типа.
По утверждению источника, поставка этой бронетехники стала результатом соглашения между двумя правительствами, а не сделки Киева с турецкой компанией BMC, производящей эти бронеавтомобили.
Читайте ранее в этом сюжете: Коротченко анонсировал освобождение новых территорий бывшей УССР