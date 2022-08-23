Анкара, 23 августа, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Турция предоставила киевскому нацистскому режиму бронеавтомобили с противоминной защитой Kirpi, сообщает 23 августа издание Defense News со ссылкой на неназванный источник в турецком правительстве.

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Уточняется, что речь идёт о 50 бронеавтомобилях этого типа.

По утверждению источника, поставка этой бронетехники стала результатом соглашения между двумя правительствами, а не сделки Киева с турецкой компанией BMC, производящей эти бронеавтомобили.