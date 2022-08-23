Москва, , 19:46 — REGNUM Круглый стол, в рамках которого планируется обсудить ситуацию с паспортом болельщика, пройдет в Госдуме в начале осенней сессии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Заседание на эту тему пройдет в сентябре на площадке нашего комитета, как и планировалось. Мы направили приглашения футбольным клубам, а также в Минцифры, Минспорт, РФС», — сказал депутат.

По его словам, Минцифры на заседании предоставит статистические данные, касающиеся паспорта болельщика.

«Мы обсудим все накопившиеся вопросы. Мы также ожидаем, что клубы будут представлять непосредственные руководители, иначе подобное заседание не будет иметь смысла», — заключил Свищев.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент КХЛ надеется, что в хоккее не введут Fan ID