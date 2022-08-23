Москва, , 19:40 — REGNUM Армия России будет продвигаться, освобождая все новые территории бывшей УССР. Об этом 23 августа заявил военный корреспондент Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Бывшая УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня российские силы вошли на территорию Николаевской области, и мы будем все также неуклонно двигаться вперед. Что касается морального духа сил киевского режима, в значительной степени он подорван», — сказал Коротченко.

По мнению военного эксперта, массовая мобилизация в состав вооруженных формирований, которую проводит Киев на подконтрольной ему территории не дает результата и не способна сдержать продвижение российских сил.

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