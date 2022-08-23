Москва, 23 августа, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Армия России будет продвигаться, освобождая всё новые территории бывшей УССР. Об этом 23 августа заявил военный корреспондент Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

«Сегодня российские силы вошли на территорию Николаевской области, и мы будем все так же неуклонно двигаться вперед. Что касается морального духа сил [киевского режима], в значительной степени он подорван», — сказал Коротченко.

По мнению военного эксперта, массовая мобилизация в состав вооруженных формирований, которую проводит Киев на подконтрольной ему территории, не дает результата и не способна сдержать продвижение российских сил.