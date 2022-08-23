Москва, 23 августа, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро символически выросли по отношению к рублю на торгах во вторник, 23 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

(сс) Dennis Skley Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,89 рубля, что на две копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день поднялся на 10 копеек и к закрытию составил 59,58 рубля.