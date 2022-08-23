Новосибирск, 23 августа, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Новосибирский аффинажный завод (АО «НАЗ») обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с «Хасынской горной компании» (г. Магадан), с компании «Северо-восток» и предпринимательницы Марии Зерновой 159,9 млн рублей. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте суда.

Stshw.cn Суд

Заявление зарегистрировано, однако решение о принятии его к производству ещё не опубликовано.

По данным «Ъ-Сибирь», Новосибирский аффинажный завод в 2021 году приобрёл 50% в ХГК. Остальные 50% компании, у которой есть лицензии на геологическое изучение месторождений россыпного золота в Магаданской области, находятся у Марии Зерновой, которую в НАЗе назвали бенефициаром горнодобывающей компании «Северо-восток». Вместе с партнёром НАЗ планировал до конца 2021 года уточнить запасы месторождения и к середине 2022 года начать добычу. Размер вложений в геологоразведку оценивался в 70 млн рублей, в организацию добычи — в 300 млн рублей.