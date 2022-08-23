Киев, 23 августа, 2022, 19:22 — ИА Регнум. О своём желании и планах «вернуть Крым», и даже «не советуясь с другими странами», заявил 23 августа Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его словам, «любыми средствами» он намерен вернуть Крым (Зеленский использовал местоимение «мы»). Средствами, «которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму пробандеровскую «Крымскую платформу» назвали «шабашем террористов».