Москва, , 19:11 — REGNUM Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, предполагающий с 1 января 2023 года увеличить социальный налоговый вычет на обучение детей с 50 тыс. рублей до 120 тыс. рублей.

По словам депутата законопроект позволит поддержать родителей, чьи дети получают платное образование.

«Жду ответа от ФНС России с цифрами по итогам прошлого года, после чего законопроект будет внесён в Государственную думу», — отметила Останина в своем телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты СРЗП во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о социальном налоговом вычете для людей, арендующих жилье. Поправками в Налоговый кодекс предлагается установить вычет в размере не более 120 тыс. рублей в год по аналогии с вычетами на лечение, образование или спорт.