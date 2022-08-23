Новосибирск, , 19:12 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оказался в санкционном списке, который опубликовало на своём сайте правительство Канады. Всего в нём 62 россиянина, в том числе главы трёх сибирских регионов.

Андрей Травников Иван Шилов © ИА REGNUM

Под санкции Канады вместе с Травниковым попали глава Красноярского края Александр Усс и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В документе указывается, что санкции вступили в силу с 19 августа.

Напомним, ранее Андрей Травников с рабочей поездкой побывал в ЛНР и ДНР. Он посетил Мариуполь и подшефный Новосибирской области Беловодский район ЛНР.