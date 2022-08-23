Аргаяш, Челябинская область, , 19:36 — REGNUM В Челябинской области участники поискового отряда «Южный» Четвёртого отдела Оренбургского казачьего войска нашли артефакты времён Гражданской войны. Об этом сообщает сайт Оренбургского войскового казачьего общества.

Молодые люди посетили Аргаяшский район и отыскали там монету 1905 года выпуска, а также гильзы от патронов, поставлявшихся в Россию из Великобритании в 1917–1918 годах.

Также в рамках экспедиции юные казаки организовали для жителей села Урузбаева выставку своих предыдущих и нынешних находок и рассказали о специфике работы поисковика. Сельчане живо интересовались как находками, так и боями, которые шли более 100 лет назад недалеко от их деревни.

Добавим, это уже второй выезд отряда «Южный» по местам боёв Гражданской войны. 24 и 25 июля они провели экспедицию рядом с селом Сары и озером Калды. А 27–28 августа поисковики приедут к деревне Уразбаева и продолжат работу.

Экспедиция была проведена в рамках проекта «Две войны». Этот проект поисковики реализуют при поддержке южноуральского Центра поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики.

Также поисковый отряд «Южный» побывал на разведке в посёлке Есаульском. В будущем поисковики собираются провести экспедицию в этом посёлке с богатой историей и найти там следы Гражданской войны.