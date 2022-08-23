Новосибирск, , 18:56 — REGNUM В Новосибирске 23 августа в рамках IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» был представлен проект суперкомпьютерного центра (СКЦ) «Лаврентьев». Его планируется построить на базе Новосибирского государственного университета (НГУ).

«Проект СКЦ «Лаврентьев» является одним из уникальных в рамках программы «Академгородок 2.0», — цитирует издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» ректора НГУ академика Михаила Федорука. — По нашему замыслу, центр должен обладать мощной производительностью — от пяти до десяти петафлопс, что позволит обрабатывать огромные объёмы данных».

При этом, директор СКЦ «Лаврентьев» кандидат химических наук Алексей Окунев отметил, что одна из проблем при создании такого центра в том, что в России мало компаний, занимающихся производством отечественных процессоров и электроники для вычислительной техники.

Проект находится на стадии согласования в Министерстве науки и высшего образования России. Он оценивается примерно в 5 млрд рублей. Предполагается также создание локальных суперкомпьютеров меньшей производительности в других научных центрах Сибирского макрорегиона.

Напомним, что форум «Технопром» стартовал в Новосибирске 23 августа и продлится до 26 августа.