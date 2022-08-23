Нижний Новгород, 23 августа, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В период с 23 по 27 августа в Нижегородской области и Марий Эл местами ожидается аномально жаркая погода со средними температурами воздуха на 7-8°С выше климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Так, в Нижегородской области температура воздуха будет достигла +34°С в дневные часы, в Марий Эл столбики термометров будут подниматься до +31°С.

По данным управления МЧС по Марий Эл, климатическая норма для данного времени составляет +14…+17ºС.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Нижегородской области бушует лесной пожар, который перешел на территорию Юринского района Марий Эл. Пока локализовать возгорание не удается. С нижегородской стороны площадь пожара достигла 6,8 тыс. гектаров, в Марий Эл горят 700 гектаров леса.

В нижегородском управлении МЧС подчеркивают, что тушение пожара осложняется установившейся аномально жаркой погодой и труднодоступностью, поскольку местность болотистая.

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