Бердянск, Бывш. УССР, , 18:51 — REGNUM Российские правоохранители предотвратили террористическую атаку спецслужб киевского режима со взрывом на массовом мероприятии в Бердянске, сообщает 23 августа агентство РИА Новости.

Задержанный террорист уже дал признательные показания, при этом российские силовики опубликовали соответствующие видеозаписи.

В частности, гражданин бывш. УССР Виталий Расторгуев по указанию киевских спецслужб готовился подорвать самодельное взрывное устройство, заложив его в автомашину сотрудников военно-гражданской администрации.

«Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле Дома культуры «Маяк». На этой машине должны были передвигаться сотрудники ВГА Сауленко и Боровко. В этот день в ДК «Маяк» должно было проходить городское мероприятие, на котором кроме сотрудников ВГА должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России», — сказал Расторгуев.

По его признанию, террорист действовал под руководством куратора из спецслужб киевского режима.

По словам задержанного, с февраля 2022 года он вступил в так называемую территориальную самооборону, участвовал в патрулировании города.

«С начала специальной операции нам начали прививать чувство ненависти к жителям России и обучали использовать самодельные взрывные устройства», — заявил задержанный террорист.

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