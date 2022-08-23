Самара, 23 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. 257 млн рублей получит Самарская область в качестве грантовой поддержки от Ростуризма. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба министерства туризма региона.

Вадим Кондратьев Самарская Лука

Сообщается, что в результате в 2023 году в регионе поддержат не менее 50 проектов по созданию пляжей, туристских маршрутов, кемпингов, по развитию среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«На сегодняшний день у нас уже сформировано более 100 предварительных заявок. В следующем году на конкурсной основе нам предстоит определить наиболее перспективные проекты», — приводит пресс-служба слова министра туризма региона Артура Абдрашитова.

Отмечается, что одним из основных критериев этого конкурса, является наличие земельного участка для реализации проекта.

«Многие предприниматели на сегодняшний момент, желая реализовать те или иные проекты, не всегда имеют всю необходимую документацию в части оформления участков для их реализации. Несомненно, важным фактором считается и уровень софинансирования. Этот порог составляет не менее 50%», — сообщил Абдрашитов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали рост туристического потока.