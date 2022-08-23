Вашингтон, 23 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, герцогиня Сассекская, пригласила в качестве гостя в первый выпуск своего подкаста «Архетипы» звезду тенниса Серену Уильямс, с которой она обсудила тему амбиций, сообщает 23 августа The Hill.

Genevieve Меган Маркл

Уильямс недавно объявила о завершении карьеры в спорте, сообщив, что отныне она сфокусируется на инвестициях в стартапы. Во время первого выпуска Маркл и Уильямс обсудили «грязное, грязное слово, когда речь идет о женщинах — амбиции», как сформулировала сама Меган.

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема отметила, что общество порой по-разному воспринимает амбициозное поведение женщин и мужчин. Она привела в пример один из своих матчей, во время которого СМИ описывали ее как несколько истеричную теннисистку, в то время как игроков-мужчин в похожей ситуации называли «страстными».

«Я просто чувствую, что здесь явно речь идет о двойных стандартах, — сказала Уильямс. — Часто женщин помещают в эти рамки, например, если мы амбициозны или когда у нас есть цели, или когда мы достигаем наших целей… общество как-то негативно видит наш пусть к цели».

Напомним, что в выпусках подкаста «Архетипы» Меган Маркл планирует «исследовать ярлыки, которые общество навешивает на женщин, тем самым удерживая их».