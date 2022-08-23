Москва, 23 августа 2022, 18:58 — REGNUM В Подмосковье похоронена погибшая 20 августа журналистка Дарья Дугина. Похороны прошли 23 августа в закрытом режиме: на кладбище во время церемонии не мог зайти никто посторонний.

Дарья Дугина
Дарья Дугина
Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Как сообщают РИА Новости, на похоронах присутствовали только родные и близкие Дарьи Дугиной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Москве прошла церемония прощания с погибшей журналисткой.

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