Москва, , 18:58 — REGNUM В Подмосковье похоронена погибшая 20 августа журналистка Дарья Дугина. Похороны прошли 23 августа в закрытом режиме: на кладбище во время церемонии не мог зайти никто посторонний.

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Как сообщают РИА Новости, на похоронах присутствовали только родные и близкие Дарьи Дугиной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Москве прошла церемония прощания с погибшей журналисткой.

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